Festival Sanremo, la Rai ricorre contro la sentenza del Tar Liguria. La vicenda

A una settimana dall’avvio della 75esima edizione deldi, la Rai ha deciso dire al Consiglio di Statoladel Tar dellache, lo scorso dicembre, aveva dichiarato "illegittimo l'affidamento diretto" alla tv pubblica da parte del Comune di"dell'organizzazione del" per il 2024-2025: fatta salva la prossima edizione, affidata a Carlo Conti, dal 2026 si dovrà procedere "con una gara aperta agli operatori del settore" secondo i giudici liguri. L'azienda di Viale Mazzini, che aveva immediatamente rivendicato "la titolarità del format televisivo" adottato da anni, formalizza ora il suo ricorso, mirato a "far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune dile aveva concesso in uso esclusivo il marchio ‘della Canzone Italiana', fermo restando che - come riconosciuto dalla stessaappellata - nessuno al di fuori di Rai è titolato a organizzare ilnella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest'ultima in via esclusiva”.