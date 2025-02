Romadailynews.it - Festival Sanremo 2025 – ‘In the Casinò’, il salotto dell’after show è servito

Leggi su Romadailynews.it

CON RAI RADIO 2 e NO NAME RADIO – ORGANIZZA TIME MULTIMEDIALa notte si racconta in musica mini concerti e radio al Casinò diUno spazio nuovo, esclusivo e accattivante:vivrà le notti dela suon di musica ‘In the, nel rooftop del Casinò di, uno tra i luoghi più iconici della città dei fiori.“Sarà un ‘’ unico – spiega Gianluca Pirazzoli di Time Multimedia – dove protagonista assoluta sarà la musica declinata nelle sue diverse forme. Accoglieremo liveinsieme alle radio, proporremo la diretta dele una lunga serie di appuntamenti dedicati, anche con Rai Radio2 e No Name Radio. Un punto di incontro per chi avrà ancora voglia di musica dopo la fine della diretta dall’Ariston”.‘In the Casino’ sarà anche il luogo dove poter approfondire alcuni temi che da sempre salgono sul palco di, così arriveranno i direttori d’orchestra, i cantanti (anche quelli non in gara) e grande spazio verrà dato al food, quello capace di esaltare il meglio della cucina italiana.