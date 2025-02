Biccy.it - Festival di Sanremo, ritiro di Fedez? Interviene il suo entourage

Manca meno di una settimana all’inizio deldi2025 e come ogni anno anche questa volta ci sono stati dei colpi di scena. Dopo aver appreso dai media di essere indagato per associazione a delinquere, Emis Killa ha fatto un passo indietro e ha deciso di ritirarsi dalla competizione, ma lunedì sera ha comunque rilasciato Demoni, il brano che avrebbe cantato sul palco del Teatro Ariston martedì prossimo. Come se non bastasse su Rai Uno nel programma La Volta Buona e poi nella trasmissione di Studio 100 “100% Parpiglia” è stata riportata una voce secondo la quale ancheavrebbe pensato di ritirarsi da. Ma quindi c’è davvero la possibilità che il rapper milanese si tiri fuori dalla gara come il suo collega? Pare di no e a parlare è stata una fonte vicina all’artista.