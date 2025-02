Thesocialpost.it - Festival di Sanremo, arriva il ricorso Rai: “L’evento deve rimanere a noi”

Leggi su Thesocialpost.it

È ancora caos attorno aldi: i legali della tv di Stato hanno depositato l’atto che impugna la sentenza del Tar Liguria che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento da parte del Comune. Gli avvocati sostengono che ilnon sia scindibile dalla Rai e dell’interesse nazionale della manifestazione.Leggi anche: Bollette, 11 milioni di utenti potranno avere uno sconto di 113 Euro: i requisiti e come richiederloPer questo motivo, gli avvocati hanno depositato ildella Rai contro la sentenza del Tar Liguria che ha stabilito che il marchio «della canzone italiana» debba essere invece messo a bando dal Comune di.Ilfa riferimento al fatto che il, essendo di interesse nazionale,essere trasmesso in chiaro e in modo che sia visibile in tutto il territorio con alta definizione.