Ferrero | De Laurentiis non sbaglia un colpo è un genio

: “Deè un, Conte non ritroverà più da nessuna parte l’amore che gli danno a Napoli”Massimo, ex presidente della Sampdoria, è intervenuto nel corso della trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri,Sul Napoli e De:«Aurelio è il migliore del calcio, è un, lui è il Napoli. Potete dirgli quello che volete, ha un caratteraccio, un po’ bislacco, ma è un, un uomo intelligente, nonun!»Su Conte e i tifosi del Napoli:«Il mister deve essere felicissimo, perché l’amore che gli danno a Napoli non lo troverà più. La passione e l’amore dei tifosi napoletani sono unici. Sono tifosi ignoranti, ma ignoranti di calcio, perché il calcio è un po’ ignorante: ci si insulta, ma poi ci si ama. I tifosi napoletani sono i migliori del mondo».