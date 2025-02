Panorama.it - Ferrari: utili record nel 2024 e target nel mirino con un anno di anticipo

Leggi su Panorama.it

Lacorre. Il Cavallino Rampante ha chiuso ilcon un utile netto di 1,526 miliardi di euro e con la previsione di tagliare con unditutti ifissati per il 2026. Dopo la diffusione dei dati al di sopra delle attese lo scatto anche a Piazza Affari dove il titolo ha guadagnato fino al 5%., tra le prime società del Ftse Mib a pubblicare i risultati finanziari del, ha finito l’con un utile netto in aumento del 21% rispetto al 2023 (1,526 miliardi di euro) e ricavi in crescita del 12% (pari a 6,677 miliardi di euro). L’utile operativo (EBIT) si è attestato a 1,888 miliardi di euro (+ 17%), con un margine è salito al 28,3% rispetto al 27,1% del 2023. Il margine operativo lordo ha raggiunto i 2,555 miliardi di euro (+12,1%) sul 2023, con un margine al 38,3%.