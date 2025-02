Quotidiano.net - Ferrari supera i target 2024 e prevede ricavi oltre 7 miliardi nel 2025

Laha chiuso ilcon "ottimi risultati" cheno tutti iindicati per l'anno. Inetti sono pari a 6,67di euro in crescita dell'11,8% rispetto all'anno precedente; le consegne sono 13.752 unità (89 in più). L'utile operativo (Ebit) è pari a 1,88, in crescita del 16,7% rispetto all'anno precedente, con un margine dell' utile operativo (Ebit) pari al 28,3%, mentre l'utile netto è pari a 1,5(+21%). La casa di Maranello rivede al rialzo iconsuperiori a 7di euro, in crescita di almeno il 5% sul. "Puntiamo alla qualità deipiù che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni.