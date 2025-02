Ilrestodelcarlino.it - Ferrari, premio di oltre 14mila euro ai dipendenti

Modena, 4 febbraio 2025 – Ilcompetitività per i 5milaquest’anno ammonta a 14.400. Un aumento di ben 900rispetto ai 13.500dell’anno scorso. È l’annuncio di Benedetto Vigna, l'amministratore delegato della casa di Maranello, che ha anche comunicato il lancio di sei nuovi modelli per l’anno in corso, tra cui anche la primaelettrica. In arrivo la primafull electric “Quest'anno lanceremo 6 nuovi modelli e, tra questi, la primaelettrica di cui posso dire poco, se non che sarà full electric” ha annunciato Vigna. “La presentazione avverrà in un modo innovativo e unico al Capital Markets Day del 9 ottobre, quel giorno ci saranno un sacco di elettroni in giro per Maranello”, ha aggiunto. "Noi non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di addizione.