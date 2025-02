Ilgiornale.it - Fernet-Branca, un attore di grande successo

Leggi su Ilgiornale.it

L’amaro prodotto dalla milanese FratelliDistillerie è comparso in tanti film, dai poliziotteschi italiani alle commedie anni Settanta, fino a Maria, il biopic di Maria Callas, che ne era una vera estimatrice (fu per lei che venne creato ilmenta). Un curioso caso di eccellenza del made in Italy che è diventata iconica anche grazie alschermo