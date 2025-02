Tarantinitime.it - Fermato per un controllo stradale e trovato con la droga, arrestato

Tarantini Time QuotidianoNella mattinata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta hannonella flagranza di reato un 62enne del posto, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.L’arresto è il frutto dell’impegno dei Carabinieri, portato a termine grazie all’azione costante e capillare didel territorio.I militari dell’Arma, nell’effettuare un posto diin una via del centro abitato della cittadina jonica, hannouna vettura condotta dal 62enne. Durante gli accertamenti di rito è stato il suo comportamento particolarmente nervoso a convincere i Carabinieri ad approfondire le verifiche. Dopo un’accurata perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto, ben occultati nel veicolo, 11 grammi circa di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, suddivisi in dosi già pronte per la vendita al dettaglio.