Quotidiano.net - Feltrinelli per Emergency a Gaza, in libreria campagna per sostenere attività sanitarie nella Striscia

Roma, 4 febbraio 2025 – La tregua anon ha posto fine all’emergenza umanitaria. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) continua le suenei territori palestinesi, compresa Gerusalemme Est, nonostante l'entrata in vigore della legislazione con cui il governo israeliano sta recidendo tutti i legami, compromettendo di fatto l’accesso ai servizi sanitari per migliaia di palestinesi, ma anche il reperimento di cibo. Per tradurre l’attenzione in azione partecipata,ha scelto diledi, dando vita alladi raccolta fondiper. Per tutto il mese di febbraio, nelle libreriesarà possibile contribuire con una donazione libera a sostegno delleprimarie per la popolazione dellache versa in condizioni estreme.