Secoloditalia.it - Feltri colpisce ancora Ilaria Salis: “A Bruxelles l’hanno messa alla Commissione casa, è folle” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Vittorio. Il direttore editoriale del Giornale registra unsulla versione on line del quotidiano e spara a palle incatenate contro la nomina dell’attuale europarlamentare Avsdell’assise di, che ha definito la sua elezione una “scelta” e “assurda”, ha criticato aspramente la decisione dell’Europarlamento nellaper gli affari economici e monetari, in particolare sulla delega riguardante la questione abitativa.Vittorio“distrugge”, definendola una galeotta che meriterebbe di stare in carcere o agli arresti domiciliari.Una notizia che, se non fosse tragica, farebbe davvero sorridere. Quegli ‘illuminati‘ delle istituzioni europee hanno pensato bene di inserire. pic.