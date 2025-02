Juventusnews24.com - Felipe Melo rivela: «Alla Juve sono andato per forza. Io volevo andare all’Inter ma i bianconeri fecero questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul suo passaggio: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconeroL’ex calciatore dellaha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare il suo passaggio in bianconero.PAROLE – «I miei tifosi mi amavano, quelli avversari no. E al di là di come ho giocato, ogni maglia l’ho indossata per davvero. Perciò ho lasciato sempre il segno. Le esperienze in Italia?dovutoper. Io, mi aveva chiesto Mourinho, ma offrivano sui 20 milioni. Io avevo la clausola, 25 milioni: lapagò quella e ci mise pure Marchionni che era un giocatore importante.potevo fare?».Leggi suntusnews24.com