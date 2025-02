Fedez si ritira da Sanremo? L'ipotesi sul rapper schiacciato dal gossip. Lo staff non conferma, il boom delle quote

Leggi su Open.online

Dopo Emis Killa, potrebbe toccare afare un passo indietro e decidere dirsi da. Non che alnon manchino le beghe con la giustizia come nel caso del collega. Ma a spingerein questo caso, secondo Repubblica che cita l’Adnkronos, sarebbe il peso deldi cui è stato protagonista soprattutto negli ultimi giorni. Secondo le ipotesi che circolano,potrebbe decidere dimorare prima dell’inizio del Festival, martedì 11 febbraio. Ma non è escluso che ilpossa tirarsi indietro dopo i primi verdetti della classifica: nel caso di risultati deludenti, a quel punto potrebbe valutare di tornarsene a casa.Le pesanti rivelazioni di Fabrizio Corona sul tentato suicidio dello scorso dicembre, senza dimenticare tutto il discorso della relazione parallela durante il matrimonio con Chiara Ferragni, non permetterebbero adi affrontare il Festival con la concentrazione e le serenità necessaria.