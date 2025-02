Donnapop.it - Fedez senza ritegno, ci ha provato pure con una famosissima star di OnlyFans: ecco chi è e cosa le ha detto

Dopo il video di Fabrizio Corona sull’amante die sui reciproci tradimenti fra lui e sua moglie, spunta una famosadiche sostiene di aver ricevuto attenzioni particolari dal rapper di Rozzano.Chi è? Protagonista di questo nuovo capitolo della storia tra i Ferragnez è Michelle Comi, nota per essere ormai un volto dei social a tutti gli effetti e non solo della piattaforma per adulti.hasul cantante? A quanto pare, date le recenti indiscrezioni,non avrebbe tradito Chiara Ferragni solamente con Angelica Montini, ma con diverse ragazze.Fra queste ci sarebbe anche una giovane milanese contattata da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado; lei stessa avrebbe testimoniato il suo flirt con il rapper, ma proprio all’ultimo avrebbe deciso di ritrattare tutto e di non rendere pubbliche le sue dichiarazioni.