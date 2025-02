Tpi.it - “Fedez potrebbe ritirarsi durante il Festival di Sanremo”: l’indiscrezione

Leggi su Tpi.it

in corsaildiè riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia, lo stesso che aveva anticipato la notizia della collaborazione tra il rapper e Marco Masini per la serata delle cover.“Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ciessere un ritiro in corsa da parte di. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima”, ha detto Parpiglia parlando nel suo programma 100×100 in onda su Studio100 .Il retroscena sul possibile ritiro dinel corso delera stato lanciato originariamente da Rossella Erra nei giorni scorsiil programma di Caterina Balivo La volta buona, su Rai 1.“Sta circolando un’altra voce in questi giorni e riguarda”, aveva detto Erra. “Qualcuno dice chefare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta.