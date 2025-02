Dilei.it - Fedez potrebbe ritirarsi da Sanremo: l’indiscrezione

Leggi su Dilei.it

L’attesa per il Festival di2025 è alle stelle, ma più che per la musica, per il tornado di gossip che lo avvolge. E al centro di questa tempesta mediatica, nemmeno a dirlo, c’è.Il rappersparigliare le carte con una mossa clamorosa: lasciare la gara dopo la prima esibizione. Una decisione che, se confermata, regalerebbe alla kermesse un colpo di scena degno di un reality show. Ma andiamo con ordine.A una settimana dall’inizio della kermesse, il nome dicontinua a rimbalzare ovunque, e no, non per la sua hit dell’anno. Il rapper sembra ormai più protagonista delle pagine di cronaca rosa che di quelle musicali. Fabrizio Corona ha lanciato l’ennesima bomba parlando di Angelica Montini e Chiara Ferragni, e il polverone che ne è seguitotravolgere anche la sua presenza al Festival.