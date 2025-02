Metropolitanmagazine.it - Fedez lascia Sanremo? L’indiscrezione parla di un’uscita di scena

Un Festival all’insegna più del gossip che della musica: dopo l’abbandono di Emis Killa, ora pare che potrebbe arrivare anche un’altro concorrente a disertare.? È la domanda più gettonata delle ultime ore, considerato che ancora sono voci di corridoio non confermate. A dare un primo allarme è stata sicuramente Rossella Erra, dandosu Rai Uno. Secondo quanto riportato infatti, potremmo vedere una sola apparizione del rapper il primo giorno del Festival, per poi svanire nel nulla.? Cosa sappiamoInoltre, anche Gabriele Parpiglia afferma che per tutelarsi dalla imminente tempesta mediatica il concorrente avrebbe preferito agire in questo modo. Notizia contrastante rispetto invece al fatto cheabbia già provato la sua canzone in gare, “Battito”, e sia anche già pronto per la serata cover.