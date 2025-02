Biccy.it - Fedez a Pomeriggio 5, battuta al veleno: Myrta risponde indispettita

Leggi su Biccy.it

Michel Dessì di5, dopo essere riuscito a parlare con Chiara Ferragni, ha provato a intercettaree Angelica Montini, ma purtroppo ha fallito con entrambi.“Avevo il compito di trovaree Angelica Montini, ma non appena mi sono qualificato come inviato di5, lei mi ha riattaccato il telefono in faccia” – ha dichiarato in diretta – “Abbiamo chiamato anche il padre di Angelica che ci ha risposto in maniera cortese, anche se mi è sembrato infastidito da tutte queste attenzioni. Se è vero che è andata all’estero? No, è a Milano, nella sua città. Non è andata all’estero, ve lo posso dire con certezza. Ma lei non si fa trovare, è una dama bianca“. E su, Michel Dessì ha aggiunto: “Abbiamo trovatoche lo abbiamo trovato infastidito e ci ha fatto unaal“.