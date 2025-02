Lanazione.it - Federconsumatori: "Dal 2016 le tariffe dell'acqua in aumento del 40% per le famiglie"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 febbraio 2025 - Dalal 2024 la tariffa del servizio idrico per una famiglia media in Italia è cresciuto del +40%, per cui oggi un nucleo di 3 persone, che consuma 150 metri cubi d'all'anno, spende mediamente 354,01 euro. Lo afferma il XVI rapporto nazionale sulleidriche, realizzato dacon la collaborazionea Fondazione Isscon, e presentato oggi a Firenze. L'indagine ha analizzato leper il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di regione italiani. Per quanto riguarda una famiglia di 3 componenti per 150 mc di consumo annuo, registrano il costo più alto le città di Firenze, Perugia e Genova rispettivamente con 564,04 euro, 511,79 euro e 504,28 euro; le città quelle dove si paga meno per il servizio idrico sono Milano (160,13 euro), Campobasso (191,18 euro) e Napoli (193,64 euro).