Iodonna.it - Fatti, non parole, e soprattutto basta chiacchiere sugli outfit. La principessa non vuole che il suo impegno passi in secondo piano rispetto ai suoi look

, non, eniente. Kate Middleton ha fatto sapere, come riportato dalla royal reporter del Times Roya Nikkhah, che i dettagli sui proprinon saranno più divulgati. Alla base della decisione ci sarebbe la volontà di concentrarsi sulle cause e i temi che le stanno veramente a cuore, senza che questi vengano oscurati dalle speculazioni suigusti in fatto di moda. Leggi anche › La foto più emozionante di Kate Middleton post cancro l’ha scattata il piccolo Louis La situazione difficile dellaÈ possibile che la scelta di Kate Middleton sia stata dettata anche dagli ultimi dolorosi eventi che hanno segnato la sua vita. Nel 2024, in, la consorte di William, ha dovuto lottare contro un’orribile malattia.