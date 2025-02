Cinemaserietv.it - Fantastic Four: First Steps, nel trailer del film MCU, una famiglia davvero “super!”

Leggi su Cinemaserietv.it

Marvel ha rilasciato il primodiche introduce nel MCU l’omonimadieroi. Il cast è di primordine, con Pedro Pascal come Mr., Vanessa Kirby nei panni della Donna Invipsibile, Ebon – Moss Bachrach come La Cosa e Joseph Quinn nuova Torcia Umana. L’attesissimoato è stato anticipato da una trasmissione live social di circa un’ora, ambientata nella (fittizia) stazione spaziale di Huntsville, sede della Future Foundation, l’istituto di ricerca fondato da Reed Richards, seguito da un evento in diretta alla presenza del cast, che all’unbisono, premendo un pulsante, ha permesso agli spettatori di visionare il tanto atteso.Un promo che presenta, in poche ma significative immagini, la primaeroistica Marvel, con un tono delle immagini piuttosto retrò: ilnon sarà una storia di origini e i quattro personaggi vengono presentati, nella loro quotidianità dieroi.