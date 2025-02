Ilrestodelcarlino.it - Famiglia in fuga dall’inferno di Goma: "Ribelli in città, siamo vivi per miracolo"

per. Aora, può succedere davvero di tutto". Se c’è un inferno in terra, tra i tanti luoghi del mondo in fiamme, in questo momento si chiama Congo, per la precisione la parte est del Paese, assaltato la scorsa settimana daiM23 che hanno preso una delle più importanticongolesi,. E daè riuscita a scappare unadi falconaresi: la mamma Laura, che lavora come infermiera specializzata all’ospedale Salesi, e il papà Wanny, musicista congolese noto come Wanny S-king, oltre ai due piccoli della coppia. Erano andati a trovare i nonni paterni. Laura è anche una cooperante umanitaria e Wanny cerca di suonare, anche se in Italia non è semplice, e lavora nell’edilizia. In Congo gestisce un’associazione per togliere i bimbi dalla strada attraverso la musica.