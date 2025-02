Juventusnews24.com - Fagioli si presenta alla Fiorentina: «Qui è stupendo, sono felice. Mi hanno accolto benissimo, il mio obiettivo è questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24si: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero ai canali ufficiali del clubNicolòsi èto ai canali ufficiali delladopo l’arrivo in giornata al Viola Park: le parole dell’ex centrocampista della Juve.PAROLE – «Qui è. Oggi miallenato con i miei nuovi compagni, molti di loro li conosco già perché ho condiviso con loro delle belle esperienze in nazionale. Conosco bene anche Edo,molto legato a lui. Mi, si vede che è un bel gruppo. Il miosui gol? Eh, fare gol è sempre bello, ma lo è anche farlo fare. Io intanto voglio fare più punti possibili qui. Poi mi piacerebbe contribuirevittoria della Conference League».SUL RUOLO IN CAMPO – «A centrocampo mi trovo bene ovunque, mediano in un centrocampo a due, o mezzala in uno a tre.