Fagioli lascia la Juve il suo saluto | Mi dispiace molto ringrazio i tifosi per avermi supportato nei momenti difficili Ecco perché ho scelto la Fiorentina

Nicolò Fagioli, centrocampista passato dalla Juventus alla Fiorentina, ha parlato così al momento dell'addio ai bianconeri. Le parole

Intercettato da Giovanni Albanese di Sportitalia al momento della partenza da Torino, Nicolò Fagioli ha salutato così la Juventus prima di trasferirsi alla Fiorentina.

QUANTO E' DISPIACIUTO – «Mi dispiace molto, sono 10/11 anni che sono qua. Ho legato tantissimo con l'ambiente, con i miei compagni, con i tifosi. Sono concentrato e felice per la nuova esperienza ora». 

CHE GIORNATA E' STATA – «È stata una giornata infinita, si è deciso tutto gli ultimi 10 minuti di stasera. Ringrazio il Marsiglia che ha avuto fiducia in me dall'inizio del mercato ma ho scelto poi la Fiorentina. Ho parlato con mister Palladino, con la società e sono molto felice di questa scelta».