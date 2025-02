Inter-news.it - Fagioli: «Inter? Gli ho già segnato, giovedì non ci sarò ma tensione»

accede la doppia sfida tra Fiorentina e, che si affronteranno nel recuperoal Franchi e poi lunedì sera a San Siro.SUBITO INIZIO TOSTO – La Fiorentina ha acquistato dalla Juventus Nicolò. Il centrocampista, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, si è presentato durante l’ultima live del sito ufficiale del club toscano. Direttamente dai canali ufficiali,ha risposto alla domanda sul doppio confronto con l’. Lo stesso giocatore però ha ribadito che i nuovi acquisti non potranno giocare la partita, che era statarotta al 17? del primo dicembre. Le sue parole: «noi nuovi arrivati non possiamo giocare, ma lasarà sempre alta. Hoall’due o tre anni fa. Gol? Ovviamente far gol è bellissimo, ma farli fare pure. Spero di fare più punti possibile con questa maglia per rendere felici i tifosi».