Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, Rovella scopre in diretta il passaggio del suo ex compagno della Juve: ecco come ha reagito!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inil trasferimento dalladel centrocampista: tutte le dichiarazioniDopo la partita vinta dalla Lazio contro il Cagliari, Nicolòha parlato a Sky Sport per analizzare la partita. In quel momento gli è stato riferito che si era concluso l’affare tra il calciomercatoe laper ildiin Viola. Il suo exin bianconero hacosì.PAROLE – «questo non lo sapevo, gli faccio gli in bocca al lupo».Leggi suntusnews24.com