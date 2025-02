Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, Marco Baridon non ha dubbi: «Una situazione che può fare bene a entrambe le parti, vi spiego perché» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24non ha: ilcon tutte le dichiarazioni sull’ex centrocampista della JuveNicolòlascia la Juve dopo anni in bianconero e approda alla. Un passaggio che, come riportato daa Tribuna Juve, un format Youtube di Juventusnews24, può farle. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Juventusnews24 (@juventusnews24com)PAROLE – «Unache puòsia alla Juvedà ossigeno alle casse ma anche ache è giovane, ha bisogno di minutaglia e Firenze è una piazza in cui potrà mettersi in mostra e risplendere come ha fatto Kean».Leggi su Juventusnews24.com