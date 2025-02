Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, il retroscena: l’ex Juve ha chiamato anche Allegri. Il consiglio del suo ex allenatore

di RedazionentusNews24, il: haprima di decidere tra viola e Marsiglia. Tutti i dettagliil parere diper la scelta definitiva di Nicolò. Ildi gazzetta.it sul centrocampista exntus approdato alla– «: la dirigenza del Marsiglia ha raggiuntocon l’intervento amicale del suo ex, Max, al quale il ragazzo aveva chiestosulla migliore scelta da fare in questo momento della sua carriera.dellaieri ha semplicemente indirizzato Nicolò verso la chiarezza: a quel punto,haDe Zerbi, lo ha ringraziato per la fiducia dimostrata da inizio mercato e gli ha detto con trasparenza di avere dubbi sul trasferimento all’estero».