Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, è ufficiale il trasferimento del centrocampista: i dettagli e il comunicato della Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, èildel: ie ilntus in merito a questa operazione di mercatoAttraverso unpubblicato sul suo sitoil mercatoha ufficializzato la cessione alladi Nicolò. Tutti idi seguito.– Sarà viola il futuro di Nicolò. Èla sua cessione alla.Bianconero dall’estate del 2015, dall’età di 14 anni, Nicolò ha da sempre bruciato le tappe nel Settore Giovanilentus. Basti pensare al suo passaggio in Primavera già sotto età dopo avere segnato 13 reti in 25 presenze con l’Under 17, nella stagione 2017/2018.L’anno successivo è quello in cui arriva l’esordio nel calcio professionistico, il 26 agosto 2018, con lantus Under 23.