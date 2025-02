Inter-news.it - Fagioli alla Fiorentina, ma salta una sfida con l’Inter! Come Zalewski. Il motivo

lascia la Juventus e si trasferisceprossima avversaria delper ben due volte. Uno degli aspetti più particolari di questo trasferimento riguarda la sua disponibilità nelle prossime partite.potrà scendere in campo già lunedì 12 febbraio nellacontroper ladi ritorno, e non quella di andata. Lo stesso vale per il nuovo acquisto nerazzurro, Nicola. NUOVO AVVERSARIO – Nicolòlascia la Juventus e si trasferiscecon la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrocampista italiano non potrà essere utilizzato nelladi giovedì 8 febbraio trae Inter, il recupero della 14ª giornata di Serie A, interrotta lo scorso novembre al 16’ minuto a causa del malore di Edoardo Bove.