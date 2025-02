Lanazione.it - Faentina, la protesta prende sempre più forza: "Cabina di regia in Regione, c’è già la data"

Leggi su Lanazione.it

, il giorno dopo la grande manifestazione tenutasi a Borgo San Lorenzo, la parola d’ordine degli organizzatori è una sola: "Continuare". E il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Triberti lo sottolinea: "La manifestazione ci ha dato ancor più spinta ed entusiasmo. Ora dobbiamo continuare, cercando di allargare questa collaborazione unitaria. E già domani chiederemo ufficialmente alle due Regioni un tavolo per sottoscrivere il Manifesto per la". Ora tocca allaToscana. E l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli dice che il tavolo è già pronto. "Proprio nei giorni scorsi – spiega – mi sono recato a Bologna per incontrare l’assessore ai trasporti dell’Emilia Romagna Irene Priolo. E abbiamo convenuto che il 20 febbraio, a Firenze, attiveremo unadiestesa, dedicata in particolare alle due linee ferroviarie al momento più in sofferenza, la Pontremolese e la