Biccy.it - Fabrizio Corona rischia di essere denunciato? Parla un avvocato penalista

Registrare telefonate private è un reato?di? A rispondere a queste domande è stata l’avvocatessaFrancesca Florio sul suo profilo Instagram che usa a scopo divulgativo. In un carosello dal titolo “poteva farlo?” Florio ha scritto:“In realtà è assolutamente legale registrare telefonate private a cui si partecipa. La registrazione può avvenire anche senza il consenso degli altri partecipanti e non è necessario dare alcun avvertimento. La pubblicazione di queste registrazioni, però, potrebbeben più problematica. L’art. 617 septies del codice penale ci dice che la diffusione di registrazioni o video di incontri o conversazioni private commesse di nascosto è un reato. ATTENZIONE PERÒ perché in questi casi la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva: dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario; per l’esercizio del diritto di difesa; per l’esercizio del diritto di cronaca“.