Vanityfair.it - Fabio Maria Damato, l'ex general manager di Chiara Ferragni, torna a Sanremo? Così parrebbe e, se fosse, potrebbe vestire un cantante

Leggi su Vanityfair.it

Stando a quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, l'ex braccio destro disarebbe pronto are in Riviera Ligure. Se nel 2023 è stato l'uomo ombra dell'imprenditrice digitale, all'epoca co-conduttrice del Festival di, due anni e Pandoro gate dopo,avere il suo posto al sole alla kermesse in qualità di stylist. Vestirà o meno uno dei big in gara?