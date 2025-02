Fanpage.it - Fa una tac in ospedale al suo gatto caduto dal 6° piano e lo salva: indagine interna per un medico ad Aosta

Il primario della struttura semplice di Radiologia cardiovascolare e radiologia interventistica si è recato all’Parini di, al di fuori degli orari di lavoro, e ha effettuato una tac "di pochi secondi" all’animale. “Non c’erano esami su pazienti programmati. Se fosse morta non me lo sarei mai perdonato” dice. L’Usl Valle d’ha però avviato un'per chiarire l'ac. Il direttore sanitario parla infatti di "danno di immagine per l’azienda” e si dice "senza parole".