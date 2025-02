Quotidiano.net - Fa una tac alla gatta in ospedale, il radiologo: “Era caduta dal sesto piano, le ho salvato la vita”

Aosta, 4 febbraio 2025 – Ha usato la strumentazione dell’per sottoporre a tac il suo gatto. Lo ammette in una lettera Gianluca Fanelli, responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica al Parini di Aosta. L’Usl della Valle d’Aosta ha avviato accertamenti interni dopo che qualcuno ha segnalato l’episodio. Fanelli ha risposto con una lettera. La, Athena, era in fin didopo essere precipitata dal tetto del condominio di sei piani. “Sapevo di poterla salvare solo con un tempestivo intervento – scrive il– In un momento in cui le tre Tac non erano in orario di servizio, dopo le 20 del giorno lunedì 27 gennaio, quando gli esami programmati per la giornata sono terminati e tutte le macchine diagnostiche sono in attesa di eseguire eventuali esami urgenti, verificato non vi fossero pazienti e, ovviamente, non in timbratura, ho deciso di verificare quali fossero le sue condizioni e cosa potessi eventualmente fare per salvarla”.