Oasport.it - F1, svelati gli orari dei Gran Premi del 2025: Australia e Las Vegas nella notte italiana

La stagione di Formula 1 sta per cominciare: tra circa un mese e mezzo ci sarà il via da Melbourne, e proprio nel pomeriggio odierno sono stati ufficializzati tutti gliper i 24in programma nel.Pronti, via, e gli appassionati dovranno subito puntare le loro sveglie presto: il GP d’a Melbourne partirà alle 15.00 locali, quindi alle 5.00 del mattino in Italia. La settimana successiva sarà la volta del GP Cina, con gare e qualifiche alle 15.00 di Shanghai, quindi alle 9.00 ora, ma la Sprint Race è in programma per le 4.00 del sabato mattina. Si volerà quindi in Giappone il 6 aprile: a Suzuka scatterà alle 14.00 locali, le 7.00o italiano.Non ci sono altredi novità: gare europee sempre alle 15.00, con qualifiche alle 16.00. Anticipata invece la partenza del GP di Las, in programma nel fine settimana del 22 novembre: qualifiche e gara nel circuito cittadino del Nevada inizieranno alle 20.