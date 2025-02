Ilrestodelcarlino.it - Evasione fiscale da oltre 3 milioni: denunciato imprenditore calzaturiero

Civitanova Marche, 4 febbraio 2025 – Scoperta un’milionaria nel settore. I finanzieri della Compagnia di Civitanova, a seguito di un’approfondita attività d’intelligence effettuata attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione dei database, hanno individuato una società che aveva omesso, per alcuni periodi di imposta, la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali obbligatorie. Questo nonostante per tali annualità risultassero poste in essere operazioni attive e passive. La società lavora nell’ambito del locale distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature. Il reparto ha proceduto quindi con una verifica, per gli anni dal 2021 al 2023. E ha ricostruito tutte le operazioni del gruppo, constatando ricavi non dichiarati e costi non deducibili complessivamente per circa 2,5e iva dovuta per500mila euro, con la conseguente segnalazione alla Procura di Macerata del legale rappresentante dell’impresa per “dichiarazione infedele” e di “omessa dichiarazione”.