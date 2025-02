Thesocialpost.it - Europa, passi avanti sulla difesa comune: e si può rivedere il patto di stabilità

Leggi su Thesocialpost.it

L’Unione Europea sta compiendoverso una maggiore integrazione nel settore della, spinta dall’ingeopolitica derivante dalla guerra in Ucraina e dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il Consiglio europeo informale tenutosi a Bruxelles ha evidenziato una convergenza tra gli Stati membrinecessità di reperire fondi per rafforzare le capacità militari. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha riassunto il sentimento generale: “Tutti gli Stati membri hanno avanzato nelle loro posizioni, non è ancora un consenso pieno, ma la direzione è chiara: essere rapidi e avere gli strumenti finanziari per esserlo”.L’apertura di Ursula von der LeyenUn segnale forte è arrivato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha aperto alla possibilità di usare la flessibilità del nuovodie crescita per incrementare la spesa per la