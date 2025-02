Juventusnews24.com - Euro 2032, l’Allianz Stadium presente tra gli stadi che ospiteranno la competizione? L’annuncio di Gravina sulla “casa” della Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24comeo ufficiale per la: ecco le parole diNel corsosua conferenza stampa dopo la sua elezione per il terzo mandato a presidenteFIGC Gabrieleha parlato deglicheglipei del, che l’Italia organizzerà con la Turchia. Sicure come sedi Torino con lo, Milano –con o senza San Siro – e Roma con il futuro impianto dei giallorossi, mentre in dubbio ancora Palermo, Bari e Bologna. Esclusione di lusso loo Maradona di Napoli. PAROLE – «Le speranze sono molto fondate, ho capito che dobbiamo rimboccarci le maniche. So che il ministro Abodi insieme ad altre istituzioni sta portando avanti degli incontri, personalmente non conosco gli esiti ma è giusto che tutta la parte politica la segua il ministro.