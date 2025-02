Oasport.it - Etoile de Bessèges 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X

Con l’desi apre ildelle corse aeuropee. Tanti corridori, che qui aprono la loro stagione, possono mettersi in mostra per la prima volta quest’anno. L’si corre interamente nel Sud della Francia, con partenza dal piccolo comune di Bellegarde ed arrivo ad Alès con la cronometro conclusiva. La corsa si svolgerà dal 5 al 9 Febbraio e propone 5che, con la loro varietà, permetteranno a tutti i ciclisti di esprimersi al meglio.La prima frazione partirà ed arriverà a Bellegarde dopo 159 chilometri relativamente pianeggianti. Ilprevede solo una brevissima salita ripetuta al chilometro 55 e 117: la Cote de la Tour ( 600 metri al 6,9%), e si concluderà con un arrivo in leggera salita adatto ai corridori esplosivi. La seconda tappa di 165,8 chilometri da Domessargues a Marguerittes è piuttosto impegnativa poiché presenta 4 GPM di seconda categoria.