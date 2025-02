Oasport.it - Etoile de Bessèges 2025: il grande ciclismo sbarca in Europa. Speranze italiane puntate su Filippo Ganna

Quella appena iniziata è una settimana importante per il tour internazionale che affronta le prime importanti corse nel vecchio continente con due appuntamenti che sono ormai immancabili nel calendario: l’de-Tour du Gard e la Volta a la Comunitat Valenciana.La corsa transalpina, che si articola in cinque tappe per una distanza complessiva di 655, 325 chilometri, inizierà domani con la prima tappa da Bellegarde a Bellegarde per una distanza di 159,07 chilometri e un finale che propone una rampa con la pendenza del 9% destinata già a lasciare le prime indicazioni importanti in chiave classifica generale.Il finale sembra promettere scintille perché sabato si arriva sul Mont Bouquet, salita di 4,6 chilometri con pendenza media del 9% e punte oltre il 12% mentre la conclusione di domenica sarà riservata alla cronometro di 10,6 chilometri da Alès a L’Hermitage con l’ultimo tratto in ascesa che accompagnerà i corridori verso il traguardo.