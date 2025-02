Sport.quotidiano.net - Esulta il Monterappoli: 3-0. Punto prezioso per l’Avane

Un solo successo è arrivato nell’ultimo weekend di campionato per le formazioni del circondario impegnate in Prima e Seconda Categoria. L’unica squadra adre è stato il, che nel girone F di Seconda Categoria ha regolato 3-0 a Cambiano i pratesi del San Giusto, terzultimi in classifica. Decisiva per gli uomini di Bruno la doppietta dell’esterno Fanuele e dell’attaccante ex Ponzano, Mantelli. Per i neroverdi empolesi si tratta della prima vittoria del 2025 che consente loro di riscattare le ultime tre sconfitte di fila e di salire a quota 25, più o meno esattamente a metà classifica: i play-off sono infatti distanti otto lunghezze, mentre sette sono quelle di vantaggio sulla retrocessione. Nello stesso raggruppamentoin chiave salvezza perche esce indenne dal difficile campo della Virtus Comeana quarta in classifica.