Estate senza sigarette in spiaggia | la norma salutista proposta dal M5s terrorizza i fumatori

Tintarella in“bionde”: nel senso di. Questa è l’ultimapentastellata, in piena osservanza della dottrina dura e pura dell’ambientalismo. A lanciare laun esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, consigliere comunale romano del partito di Conte nonché vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.“Basta mozziconi sulla sabbia, basta fumo passivo in!”, tuona l’esponente grillino annunciando lativa rivoluzionaria e per molti versi scioccante per i. “Roma Capitale può fare un passo importante per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica con una delibera che introduce il divieto di fumo sulle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. Un provvedimento che si ispira a modelli di successo già attuati in Svezia ma anche a Melbourne, Barcellona e nelle città italiane di Bibione e Capri”.