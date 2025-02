Romatoday.it - Espulso dal Paese torna a Roma e viene trovato con la droga

Leggi su Romatoday.it

dalne fa nuovamente ingresso. A individuarlo gli agenti della polizia. A finire in manette un uomo, originario dell'Albania. Accompagnato in carcere, dovrà scontare la pena di oltre un anno, in ottemperanza al decreto di espulsione di cui era già destinatario. Secondo quanto.