Esponente Pd arrestato, Giorgia Meloni attacca: "Gestione flussi migratori terreno fertile per criminali senza scrupoli"

Coinvolto in un’indagine su associazione a delinquere, corruzione e falso in atto pubblico, è statoe posto agli arresti domiciliari Nicola Salvati, tesoriere regionale della Campania per il Partito Democratico. L’inchiesta della Procura di Salerno ha portato a numerose iscrizioni nel registro degli indagati, con accuse che vanno dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina fino all’autoriciclaggio. A seguito dell’arresto, il Partito Democratico ha deciso di sospendere Salvati, come annunciato dal commissario regionale Antonio Misiani. La premiercommenta la vicenda sui social: ed è durissima.Il post durissimo di“L’inchiesta della Dda di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre2 mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal governo: per anni, ladeiè stataper“, scrive su X la premier commentando l’esito dell’operazione di ieri dei Carabinieri per la Tutela del lavoro, nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, con il supporto dell’Arma territoriale, su disposizione della direzione distrettuale Antimafia di Salerno.