Torinotoday.it - Escursionista disperso in montagna a Sauze d'Oulx, in corso battute di ricerca

Leggi su Torinotoday.it

Un uomo èdal tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio 2025, nella zona della pista 50 ad'. Era uscito per una camminata nei boschi e non ha fatto ritorno. Dai primi riscontri non aveva gli sci con sé. Sul posto sono state attivatedia cui partecipano i.