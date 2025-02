Lopinionista.it - Esce il numero 105 della rivista Mondo Digitale: uno speciale sull’AI nel mondo dell’educazione

È stato pubblicato il105, un’edizionea curaprof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogiadell’Università di Foggia.Questooffre un’approfondita analisi interdisciplinare sugli effetti trasformativi dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti, da quello sociale a quello educativo. L’editoriale, a curaprofessoressa Toto, mette in luce come le tecnologie basate sull’IA stiano rivoluzionando l’insegnamento, l’apprendimento e le interazioni delle persone con il, aprendo scenari innovativi, ma sollevando al contempo questioni etiche e pratiche che necessitano di una riflessione accurata.AI e istruzione: impiego sostenibile e consapevoleL’edizione affronta argomenti attuali e molto importanti, tra cui la personalizzazione dell’istruzione tramite i sistemi di apprendimento adattivo e assistenti virtuali, sottolineando il loro impatto fondamentale nell’inclusione scolastica e nel superamento degli ostacoli per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.