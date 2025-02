Quifinanza.it - Esami truccati per accesso ai Concorsi Pubblici: scoperta maxi truffa di falsi titoli e abilitazioni

Unaoperazione delle forze dell’ordine ha portato alla luce un complesso sistema difinalizzato allaficazione didi studio eprofessionali, destinato a chi cercava di ottenere vantaggi illeciti nei.Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura, ha arrestato sette persone, tra Napoli e Potenza, accusate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata ai reati di falso. Contestualmente, sono stati sequestrati numerose certificazioni dichiarate ideologicamente false.Come funzionava il sistema per aggirare iIl sistema fraudolento scoperto dalla Guardia di Finanza operava su più livelli, coinvolgendo vari ambiti di formazione e abilitazione professionale, per favorire l’ottenimento die certificazioni, che avrebbero poi dato un vantaggio illecito nei