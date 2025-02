Lopinionista.it - Eroi nel vento: i quarant’anni di Desaparecido dei Litfiba

Aliberti pubblica il libro di Donato Zoppo sul disco d’esordio della band fiorentina. Le testimonianze di Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi«Il tema della guerra era stato accantonato all’epoca, non c’era più il Vietnam ma vigeva una sorta di pace armata. Lo sentivo davvero tanto, infatti l’argomento – oltre a dare il titolo alla nostra storica canzone Guerra – è il protagonista dell’intero albume in altro modo anche dei dischi successivi. Sentivo molto il tema della fottuta guerra grazie ai miei nonni. Il nonno Mario fu mandato in trincea, era uno dei ragazzi del ’99, a diciotto anni fu sbattuto in mezzo agli orrori: sono diventato obiettore di coscienza e pacifista grazie a lui» (Piero Pelù).La guerra, il potere, le dittature, l’antimilitarismo, il rifiuto dei conflitti.